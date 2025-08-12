Inscription
A vos maths ECG Maths approfondies

Sylvain Rondy

ActuaLitté
Voici la 11e édition de A VOS MATHS : elle contient les épreuves de mathématiques du concours EDHEC posées de 2014 à 2025 toujours suivies des barèmes qui ont été mis en place chaque année pour ce concours. Les corrigés sont précédés de nombreux conseils (méthode, rédaction, aide à la résolution, fautes à éviter) qui permettront au lecteur de se mettre sur la bonne voie sans avoir à consulter trop vite le corrigé. Cet ouvrage est destiné à tous les étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles de commerce (mathématiques approfondies), qu'ils soient en première ou en deuxième année (un tableau indique quels exercices peuvent être traités par un étudiant de première année). Il permettra à tous de travailler de deux façons distinctes : - En premier lieu, un travail thématique pour lequel un tableau propose 34 thèmes possibles couvrant les quatre grandes parties du programme (analyse, algèbre linéaire, probabilités et informatique avec Python). - Ensuite, un travail en temps réel consistant à se donner quatre heures pour traiter une épreuve donnée (un tableau indique le temps conseillé pour chaque exercice). Fort d'une longue expérience des concours, l'auteur, qui a écrit ce livre en pensant exclusivement aux étudiants et à leurs éventuelles difficultés, souhaite qu'il profite pleinement à tous les futurs candidats, et pas seulement à ceux qui présentent le concours EDHEC.

Par Sylvain Rondy
Chez Ellipses

|

Auteur

Sylvain Rondy

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques Ecoles de commer

A vos maths ECG Maths approfondies

Sylvain Rondy

Paru le 12/08/2025

525 pages

Ellipses

29,00 €

9782340104013
