Maîtriser l'assurance construction : un guide clair et pratique L'assurance construction est un élément incontournable du secteur du bâtiment. Face aux enjeux économiques considérables et aux coûts élevés des réparations en cas de désordres, il est essentiel de comprendre les responsabilités des constructeurs et les différentes garanties existantes. Cet ouvrage propose une analyse complète et accessible des assurances obligatoires, telles que l'assurance dommages-ouvrage et la responsabilité civile décennale, mais aussi des assurances facultatives, comme la police tous risques chantier (TRC) ou l'assurance risque d'effondrement. Destiné aux étudiants, juristes, avocats, notaires, assureurs et praticiens, ce livre adopte une approche visuelle innovante, avec des schémas explicatifs, tableaux de jurisprudence, exemples de clauseset conseils pratiques. Un outil indispensable pour apprendre, comprendre et appliquer les règles essentielles de l'assurance construction...