Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Droit et méthode de la procédure civile

Kevin Favre, Judith Quidu-Tudela

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Se concentrer sur ce dont les étudiants ont besoin pour réussir, telle est la démarche que les auteurs ont choisi de suivre. Qu'il s'agisse des rappels de cours complets ou des conseils de méthode, des sujets avec leur correction entièrement rédigée, ou de la fiche synthétique de révision clôturant chaque chapitre, toutes les pages de ce livre ont été pensées pour permettre à son lecteur, non seulement de gagner en maîtrise de la procédure civile, mais aussi de gagner du temps. Une telle démarche implique d'aider le lecteur à comprendre précisément ce qui est attendu de lui en TD, en partiel final, ou au CRFPA, afin qu'il puisse se préparer de la façon la plus utile et maximiser ses résultats le jour J. La procédure civile peut sembler initialement aride et susciter l'inquiétude, mais c'est justement sa technicité qui en fait la force. Car son rendu correspond toujours aux mêmes exigences méthodologiques, ce qui lui permet en réalité d'être la plus scolaire des matières enseignées à la faculté et la plus accessible aux étudiants ! Les auteurs ont donc réduit la méthode du syllogisme à l'essentiel, en la décomposant en ses éléments les plus simples et en l'appliquant toujours de la même façon sur l'intégralité du programme de procédure civile. Ainsi, les étudiants disposeront non seulement d'un cours à jour des dernières réformes au 1er août 2025, mais aussi de multiples modèles de résolution qui leur montreront, par l'exemple, comment procéder pour réussir les examens qui les attendent. Kévin FAVRE et Judith QUIDU-TUDELA sont doctorants à l'université de Montpellier, ATER à l'université Paris-Nanterre, et enseignants en procédure civile à l'IEJ Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Par Kevin Favre, Judith Quidu-Tudela
Chez Ellipses

|

Auteur

Kevin Favre, Judith Quidu-Tudela

Editeur

Ellipses

Genre

Procédure civile

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit et méthode de la procédure civile par Kevin Favre, Judith Quidu-Tudela

Commenter ce livre

 

Droit et méthode de la procédure civile

Kevin Favre, Judith Quidu-Tudela

Paru le 12/08/2025

274 pages

Ellipses

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340105737
9782340105737
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Taxer le livre d’occasion : le gouvernement renvoyé à ses études de droit La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.