Droit et méthode de la procédure civile

Se concentrer sur ce dont les étudiants ont besoin pour réussir, telle est la démarche que les auteurs ont choisi de suivre. Qu'il s'agisse des rappels de cours complets ou des conseils de méthode, des sujets avec leur correction entièrement rédigée, ou de la fiche synthétique de révision clôturant chaque chapitre, toutes les pages de ce livre ont été pensées pour permettre à son lecteur, non seulement de gagner en maîtrise de la procédure civile, mais aussi de gagner du temps. Une telle démarche implique d'aider le lecteur à comprendre précisément ce qui est attendu de lui en TD, en partiel final, ou au CRFPA, afin qu'il puisse se préparer de la façon la plus utile et maximiser ses résultats le jour J. La procédure civile peut sembler initialement aride et susciter l'inquiétude, mais c'est justement sa technicité qui en fait la force. Car son rendu correspond toujours aux mêmes exigences méthodologiques, ce qui lui permet en réalité d'être la plus scolaire des matières enseignées à la faculté et la plus accessible aux étudiants ! Les auteurs ont donc réduit la méthode du syllogisme à l'essentiel, en la décomposant en ses éléments les plus simples et en l'appliquant toujours de la même façon sur l'intégralité du programme de procédure civile. Ainsi, les étudiants disposeront non seulement d'un cours à jour des dernières réformes au 1er août 2025, mais aussi de multiples modèles de résolution qui leur montreront, par l'exemple, comment procéder pour réussir les examens qui les attendent. Kévin FAVRE et Judith QUIDU-TUDELA sont doctorants à l'université de Montpellier, ATER à l'université Paris-Nanterre, et enseignants en procédure civile à l'IEJ Paris 1 Panthéon-Sorbonne.