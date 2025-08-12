Inscription
Sciences économiques et sociales Tle spécialité SES

Karim Laarabi

ActuaLitté
Les épreuves de la spécialité Sciences économiques et sociales vous effraient ? Cet ouvrage vous aidera à tout comprendre aux cours, mais aussi à la méthode de la dissertation et de l'étude critique de documents. Les élèves de Terminale y trouveront : - Les notions essentielles du programme ; - Des conseils pratiques, pour envisager sereinement l'épreuve ; - Des devoirs type bac intégralement corrigés. En complément, découvrez des audios sur notre site (focus, points de méthode, devoirs expliqués) qui vous aideront à mieux réussir encore ! Bonne note garantie !

Par Karim Laarabi
Chez Ellipses

|

Auteur

Karim Laarabi

Editeur

Ellipses

Genre

SES (Sciences économiques et s

Paru le 12/08/2025

201 pages

14,50 €

