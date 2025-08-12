43 exercices d'analyse financière avec des corrigés détaillés pour vous entraîner à pratiquer l'analyse financière Ce livre permet d'acquérir le savoir-faire indispensable pour résoudre avec succès les exercices d'analyse financière, des devoirs et des examens. Tout y est développé et méthodiquement expliqué à l'aide de corrigés détaillés : les comptes annuels ; l'analyse de l'activité et du risque d'exploitation ; l'analyse de la structure financière ; le tableau de financement et l'analyse dynamique de la trésorerie ; les éléments prévisionnels. Cette nouvelle édition donne la maîtrise des principes et des techniques à mettre en oeuvre pour étudier l'activité, la rentabilité et le financement de l'entreprise. Points forts - Des énoncés proches des documents financiers élaborés par les entreprises - Ce livre permet de mettre en oeuvre l'ensemble des connaissances développées par les mêmes auteurs dans leur livre Analyse financière (coll. Les Zoom's)