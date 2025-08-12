Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Exercices corrigés d'analyse financière

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
43 exercices corrigés assortis de conseils méthodologiques pour s'entraîner et être prêt le jour J ! Avec ces 43 exercices corrigés et expliqués l'étudiant va pouvoir s'exercer à mettre en pratique son cours. Ils abordent les techniques à mettre en oeuvre pour étudier l'activité, la rentabilité et le financement de l'entreprise, présentent l'ensemble des outils qu'il faut maîtriser pour mener un diagnostic financier et permettent de s'entraîner sur les différents types de sujets proposés le jour de l'examen. Cette nouvelle édition 2025 intègre des conseils de méthodologie pour savoir traiter avec pertinence les divers types de sujets susceptibles de "tomber" aux examens. Points forts - S'entraîner aux épreuves - Etre prêt le jour J - Conforme au Plan comptable général - Corrigés détaillés et expliqués - Cet ouvrage complète le livre de cours "Mémentos - Analyse financière" des mêmes auteurs

Par Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Analyse financière

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Exercices corrigés d'analyse financière par Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

Commenter ce livre

 

Exercices corrigés d'analyse financière

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

Paru le 12/08/2025

204 pages

Gualino Editeur

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782297286541
9782297286541
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Taxer le livre d’occasion : le gouvernement renvoyé à ses études de droit La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.