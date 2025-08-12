Exercices corrigés d'analyse financière

43 exercices corrigés assortis de conseils méthodologiques pour s'entraîner et être prêt le jour J ! Avec ces 43 exercices corrigés et expliqués l'étudiant va pouvoir s'exercer à mettre en pratique son cours. Ils abordent les techniques à mettre en oeuvre pour étudier l'activité, la rentabilité et le financement de l'entreprise, présentent l'ensemble des outils qu'il faut maîtriser pour mener un diagnostic financier et permettent de s'entraîner sur les différents types de sujets proposés le jour de l'examen. Cette nouvelle édition 2025 intègre des conseils de méthodologie pour savoir traiter avec pertinence les divers types de sujets susceptibles de "tomber" aux examens. Points forts - S'entraîner aux épreuves - Etre prêt le jour J - Conforme au Plan comptable général - Corrigés détaillés et expliqués - Cet ouvrage complète le livre de cours "Mémentos - Analyse financière" des mêmes auteurs