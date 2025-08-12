Une présentation claire, structurée et accessible de l'ensemble des règles de l'analyse financière, avec de nombreux exemples et applications corrigées. L'analyse financière permet d'évaluer l'activité, la performance et la structure financière de l'entreprise. Elle repose sur les données fournies par la comptabilité générale de l'entreprise et qui intéresse tous ceux qui sont en relation avec elle : actionnaires, fournisseurs, clients, salariés, établissements financiers, Etat, organismes sociaux... Cette nouvelle édition 2025 est une synthèse claire, structurée et accessible des techniques à mettre en oeuvre. Points fortsPrésentation des outils à utiliser pour effectuer ce diagnostic sur la base des comptes individuels établis en conformité avec le Plan comptable généralDe nombreux exemples pour illustrer les développementsDes applications corrigées pour mettre en pratique les connaissancesOuvrage peut être complété par les "Exercices corrigés d'Analyse financière" des mêmes auteurs