Méthodologie des exercices juridiques

Céline Laronde-Clérac, Agnès de Luget, Arnaud Jaulin

ActuaLitté
Réussir ses études de droit suppose la maîtrise de la technique des exercices propres à la discipline juridique. Cet ouvrage propose une approche novatrice de cinq exercices de la discipline juridique : le commentaire d'arrêtle cas pratiquele commentaire de texteles questions à réponse courtela dissertation juridique. Il permet d'en déjouer les pièges et de réussir ses TD et examens en droit privé, droit public et histoire du droit. Points fortsUne approche originale par son interdisciplinaritéTableaux, schémas et exercices corrigés pour une parfaite compréhension de la méthodologie et la réussite en TD et aux examens

Céline Laronde-Clérac, Agnès de Luget, Arnaud Jaulin

LGDJ

Méthodes de travail

Paru le 12/08/2025

170 pages

27,00 €

9782275159942
