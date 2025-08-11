Sanctus Sanguinem

Lorsqu'une jeune femme est sauvagement assassinée à Copenhague, le commissaire Olaf Ruckgöboch ne se doute pas que cette affaire le propulsera au coeur d'une conspiration internationale. Tout comme ce chercheur indien qui s'apprête à vendre une découverte révolutionnaire en génie génétique. Epaulé par un officier français et une mystérieuse américaine, Olaf s'engage dans une course contre la montre de Copenhague à Milan, en passant par Bruges et Turin. Dans ce techno-thriller aux multiples ramifications, les services secrets s'affrontent dans l'ombre, tandis qu'un homme mystérieux, connu sous le pseudonyme d'Agamemnon, orchestre un plan dont les répercussions dépassent l'entendement. Qui sortira vainqueur de cette partie d'échecs planétaire où science, religion et pouvoir s'entremêlent dangereusement ? L'humanité est-elle prête à affronter cette vérité enfouie depuis des millénaires ? Le premier roman de Franck Cappi, auteur de théâtre reconnu, se dévore comme le dernier blockbuster au cinéma.