Dans l'ombre d'une poissonnerie abandonnée de Fulton Street, Rocky Mariana et Mick "Kike" Stamway préparent un coup simple : un fourgon, une banque fantôme, un million de dollars. Mais le jour du braquage, les sacs débordent de billets... et d'ennuis. Un soi-disant curé tire avec la précision d'un pro, le sang coule et tout dérape. La traque commence. Dans les bas-fonds de New York, entre pizzerias, laveries désaffectées et abattoirs clandestins, chacun joue sa peau. Mais face aux dollars sales, les règles tombent. Pourquoi une agence inconnue, rouverte en urgence, cache-t-elle une fortune ? Qui est vraiment ce "prêtre" armé jusqu'aux dents ? Et pourquoi la mafia, la CIA... et même un sénateur s'en mêlent-ils ? Entre corruption, complot, Vatican, banques et services secrets, La dîme du diable est un thriller où l'argent des puissants vaut bien quelques morts. Georges-Jean Arnaud est l'auteur d'une oeuvre monumentale de plus de quatre cents romans. Il a notamment marqué la science-fiction avec La Compagnie des Glaces, la plus grande saga francophone de l'histoire.