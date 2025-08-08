Inscription
A la poursuite de l'autre

Valentine Diard

Jade, une jeune femme solitaire et mystérieuse, décide soudainement de tout quitter. Son entourage met du temps à s'en apercevoir et s'interroge. Pendant ce temps, Jade semble vouloir échapper à un fait inquiétant... Ou peut-être est-elle à la recherche de quelque chose ? Elle se perd dans le monde, entre métropole et demeure isolée, de la France à l'Italie, en passant par les Etats-Unis du début du XXe siècle et le Vietnam d'après-guerre. Jade s'égare dans le temps, mais se retrouve aussi un peu dans les récits de vie des personnes qu'elle rencontre sur sa route. Comment vivre sans se fuir ?

Par Valentine Diard
Chez Hello Editions

Auteur

Valentine Diard

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

A la poursuite de l'autre

Valentine Diard

Paru le 08/08/2025

192 pages

Hello Editions

18,90 €

9782386274459
