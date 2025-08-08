A la poursuite de l'autre

Jade, une jeune femme solitaire et mystérieuse, décide soudainement de tout quitter. Son entourage met du temps à s'en apercevoir et s'interroge. Pendant ce temps, Jade semble vouloir échapper à un fait inquiétant... Ou peut-être est-elle à la recherche de quelque chose ? Elle se perd dans le monde, entre métropole et demeure isolée, de la France à l'Italie, en passant par les Etats-Unis du début du XXe siècle et le Vietnam d'après-guerre. Jade s'égare dans le temps, mais se retrouve aussi un peu dans les récits de vie des personnes qu'elle rencontre sur sa route. Comment vivre sans se fuir ?