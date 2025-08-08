Inscription
#Roman francophone

Ça va être tout noir !

Françoise Guérin

J'étais encore une jeune autrice quand une productrice de Radio France m'a proposé de travailler pour l'émission Les Petits Polars qui réunissait, chaque soir, des centaines de milliers d'auditeurs amoureux de littératures policières. Travailleurs de la nuit, routiers ou insomniaques, ils se branchaient sur leur radio, à minuit, pour avaler goulûment leur dose de polar noir et bien serré. Je me suis jetée avec joie dans l'aventure des Petits Polars et, durant plusieurs années, j'ai écrit des dramatiques radiophoniques destinées aux noctambules. Des textes brefs, percutants, sombres ou humoristiques. Ce sont quelques-uns de ces petits polars que les éditions Zonaires et moi-même avons souhaité réunir dans ce recueil. Après leur vie à l'antenne, ils m'ont suivie dans mon parcours d'autrice, de festivals littéraires en médiathèques, et dans tous ces lieux qui font place aux auteurs et à la lecture à voix haute. Il suffit parfois de peu de choses : un livre, des lumières tamisées, une boisson chaude et quelques gourmandises, pour créer l'ambiance propice à un moment d'écoute qui rassérène.

Par Françoise Guérin
Chez Zonaires Editions

|

Auteur

Françoise Guérin

Editeur

Zonaires Editions

Genre

Contes et nouvelles

