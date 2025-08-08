En route pour le vocabulaire ! CE

Le fichier enseignant niveau CE de la collection En route pour le vocabulaire, qui vise à apprendre à comprendre des mots nouveaux et enrichir son vocabulaire. > Une démarche en deux temps : - une entrée par l'image en CE1/CE2 avec des exercices ritualisés - un apprentissage des notions lexicales au programme LE + EN CE1 ET CE2 : une même progression notionnelle, pratique pour un double niveau. Les supports de la méthode sont complémentaires mais peuvent aussi être choisis à la carte, indépendamment les uns des autres : un fichier pour l'enseignant et/ou des cahiers pour les élèves en autonomie. Dans le fichier enseignant : - Les fiches de prep' clé en main - Du matériel de manipulation et de différenciation : fiches d'exercices ritualisés, leçons à coller, fiche carnet de mots à photocopier - Les évaluations par période NOUVEAU en CE1 et CE2 à télécharger sur le site Hatier : - Le diaporama du jour 1 (affichage de l'illustration et du texte), l'illustration en grand format, les étiquettes à manipuler en collectif, le mémo des mots