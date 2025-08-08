Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Logan

Lady Mahey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un mari aimant. Un étranger envoûtant. Une vérité qui pourrait tout détruire. Logan Ledgerwood mène une vie paisible aux côtés de son épouse Cécilia. Laird respecté, il a bâti son avenir sur des bases solides, sans jamais douter du chemin tracé devant lui. Mais une ombre s'étire sur son monde. Des disparitions, des murmures inquiétants... et l'arrivée d'un inconnu dont le regard semble transpercer son âme. Un homme à l'élégance troublante, mystérieux, qui ne laisse personne indifférent. Il prétend pouvoir aider à résoudre les mystères qui s'accumulent. Une menace grandit, insaisissable, et tandis que son univers vacille, Logan sent naître en lui un trouble inattendu. Quand tout ce qu'il croyait immuable commence à s'effriter, jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour découvrir la vérité ? Et surtout... pourra-t-il en ressortir indemne ?

Par Lady Mahey
Chez youStory

|

Auteur

Lady Mahey

Editeur

youStory

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Logan par Lady Mahey

Commenter ce livre

 

Logan

Lady Mahey

Paru le 08/08/2025

380 pages

youStory

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381243788
9782381243788
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Taxer le livre d’occasion : le gouvernement renvoyé à ses études de droit Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été À Versailles, une fermeture définitive pour la Librairie Antoine
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.