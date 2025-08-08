Un mari aimant. Un étranger envoûtant. Une vérité qui pourrait tout détruire. Logan Ledgerwood mène une vie paisible aux côtés de son épouse Cécilia. Laird respecté, il a bâti son avenir sur des bases solides, sans jamais douter du chemin tracé devant lui. Mais une ombre s'étire sur son monde. Des disparitions, des murmures inquiétants... et l'arrivée d'un inconnu dont le regard semble transpercer son âme. Un homme à l'élégance troublante, mystérieux, qui ne laisse personne indifférent. Il prétend pouvoir aider à résoudre les mystères qui s'accumulent. Une menace grandit, insaisissable, et tandis que son univers vacille, Logan sent naître en lui un trouble inattendu. Quand tout ce qu'il croyait immuable commence à s'effriter, jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour découvrir la vérité ? Et surtout... pourra-t-il en ressortir indemne ?