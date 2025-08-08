Inscription
Black Knight

Rina Kent

ActuaLitté
Quand l'amour est impossible, tous les coups sont permis. Xander Knight, autrefois le meilleur ami et confident de Kimberly, s'est transformé en son pire ennemi. Populaire et doté d'une beauté impitoyable, il manipule son charme pour humilier celle qui était auparavant son amie. Mais Xander, aussi connu sous le surnom de War en raison de son tempérament dominateur, se bat également contre ses propres démons intérieurs. Kimberly, quant à elle, cache ses propres tourments derrière un voile d'innocence. Si à l'extérieur, elle parvient à maintenir une façade de normalité, ses secrets sombres restent bien enfouis. Malgré ses efforts pour dissimuler la vérité, Xander voit au-delà de ce masque. Il connaît le vrai visage de Kimberly, celle qu'elle tente désespérément de cacher au reste du monde. Ensemble, ils naviguent dans un labyrinthe de douleur et de révélations, où chaque secret dévoilé peut soit guérir soit détruire ce qui leur reste de liens.

Par Rina Kent
Hachette

|

Auteur

Rina Kent

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

Black Knight

Rina Kent

Paru le 08/08/2025

384 pages

Hachette

22,00 €

ActuaLitté
9782017335252
