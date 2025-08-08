Black Knight

Quand l'amour est impossible, tous les coups sont permis. Xander Knight, autrefois le meilleur ami et confident de Kimberly, s'est transformé en son pire ennemi. Populaire et doté d'une beauté impitoyable, il manipule son charme pour humilier celle qui était auparavant son amie. Mais Xander, aussi connu sous le surnom de War en raison de son tempérament dominateur, se bat également contre ses propres démons intérieurs. Kimberly, quant à elle, cache ses propres tourments derrière un voile d'innocence. Si à l'extérieur, elle parvient à maintenir une façade de normalité, ses secrets sombres restent bien enfouis. Malgré ses efforts pour dissimuler la vérité, Xander voit au-delà de ce masque. Il connaît le vrai visage de Kimberly, celle qu'elle tente désespérément de cacher au reste du monde. Ensemble, ils naviguent dans un labyrinthe de douleur et de révélations, où chaque secret dévoilé peut soit guérir soit détruire ce qui leur reste de liens.