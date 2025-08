La Grande Guerre

Lucien, Armand, Albin et Georges Mazauric. Quatre frères. Mobilisés, ils sont engagés sur les théâtres les plus tristement célèbres de 1914-1918, de la Marne à Verdun jusqu'à l'enfer du Chemin des Dames et par-delà, en Roumanie... en 1919. Les quatre poilus reviennent pourtant tous. Parmi eux, le père de l'auteur. Une famille de la plaine languedocienne, à Collorgues, descendue des Cévennes protestantes, de Saint-Germain-de-Calberte : c'est une chronique rurale du début du XXe siècle, brutalement bouleversée par le chaos de l'histoire. Ce récit intime et familial de l'historien Claude Mazauric nous plonge dans la première guerre industrielle, avec ses mutilés et les blessures invisibles. Une issue "heureuse" certes mais lorsque Georges envisage de prénommer son fils "Verdun, Marne et Cornillet" , sa femme tique. Comme l'auteur le dit drôlement aujourd'hui : "Mesure-t-on toujours à quoi on peut échapper ? " .