Des nouvelles du masculin féminin

Quatre promenades qui sont autant de modulations des relations hommes-femmes à travers notre "monde interloqué" ... Une journaliste visite Malala Yousufzai après l'agression talibane dont elle a été victime à Mingora, sa ville de naissance. Un couple fait un voyage initiatique en Afrique du Sud qui oscille, polygamie, racisme, violences, entre humanité et animalité ; la narratrice, compassionnelle, semble se fondre dans le légendaire corps du léopard, l'âme sud-africaine et la figure spirituelle de la "Mama noire" exalte le pardon. Un jeune homme contemple une photo datant du divorce de ses parents, il dialogue outre-tombe avec sa grand'mère sur l'évolution des familles, en quête du nombre d'or, la "distance idéale" pour aimer. L'été du confinement, dans "l'aquarium de la nuit" , une voix chorale évoque les apparitions de femmes de partout, kazakhe, népalaise, mauritanienne, polonaise... qui ont entendu le "cri d'alarme" du coronaMinus... Le monde ne serait-il pas plus apaisé et harmonieux si les femmes exprimaient leur puissance ?