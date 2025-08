Les tra ? cs d'armes et de drogue, la corruption, le lynchage ou le meurtre collectif et l'arrivée du groupe WAGNER qui embrasent le Sahel au nord Mali ont des causes connues et une qui l'est moins, sans laquelle ces causes n'auraient pu prospérer : la traîtrise attisée de l'intérieur par une poignée d'hommes, dont le principal acteur, Iyad AG AGHALY, fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour Pénale Internationale.