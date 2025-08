Il n'y a pas de transport international sans prise de risque. Chaque secteur d'activité présente des risques juridiques ou opérationnels, mais le transport international offre l'originalité d'exposer ses acteurs à plusieurs natures de risques. Car transporter une marchandise d'un pays A à un pays B nécessite inévitablement de franchir des frontières, d'effectuer des ruptures de charges, d'assurer des tris et des contrôles, le tout dans des délais acceptables pour le client. L'opérateur qui organise l'ensemble du transport s'expose ainsi à des risques de perte ou de dévoiement de la marchandise, à des risques de blocage, en douane ou en terminal portuaire, à des risques de dommage ou de casse, à des risques d'erreurs en matière douanière, à des risques d'impayés ou encore à des risques liés aux aléas du transport lui-même : un porte-conteneur qui se met en travers du canal de Suez et en bloque l'accès pendant dix jours, une autorité publique qui bloque une marchandise sans respecter les exigences de température dirigée, une compagnie maritime qui stoppe son navire au motif que l'un de ses affréteurs n'a pas payé toute sa facture, une marchandise dont la valeur en douane est manifestement sous-évaluée, des pièces aéronautiques bloquées en entrepôt du fait de l'application d'un embargo, etc. Ce sont là les risques opérationnels auxquels le commissionnaire de transport est quotidiennement confronté.