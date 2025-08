En retraçant l'expérience réussie de sa vocation scientifique, Jacques-Marie Bardintzeff nous offre également, dans ce livre tout en couleurs et très illustré, une véritable initiation à la géologie et la volcanologie. Dans son récit, aussi palpitant qu'émouvant, il nous révèle par-delà la forte image médiatique de sa profession, les réalités d'un métier hors du commun qui suscite des vocations autant qu'il continue de soulever bien des passions. On le suivra pas à pas et dans le feu de l'action, au fil d'un texte illustré de plus de 150 photographies et enrichi de 19 ? encadrés portant sur des points précis du volcanisme et des sciences de la Terre, ainsi que des études ou des recherches qui y sont associées.