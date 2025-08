Une science d'aventures

Dans son récit, Michel Decobert retrace une carrière exceptionnelle au CNRS, jalonnée d'expéditions fascinantes. Ses aventures débutent en Afar, au nord de l'Ethiopie, avec la découverte de "Lucy" , un australopithèque âgé de trois millions d'années. Au fil de ses activités, il participe à diverses campagnes scientifiques exaltantes, mais parfois périlleuses, sur plusieurs continents et océans à bord du navire de recherche océanique Marion Dufresne. Enrichi par les cultures rencontrées au cours de ses missions à travers le monde, l'auteur partage des anecdotes illustrant comment ses expériences ont façonné sa vision professionnelle et personnelle, la rendant plus globale et inclusive.