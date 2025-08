Des scénaristes emblématiques de Marvel nous plongent dans de nouvelles histoires d'horreur dans l'univers d'Alien, y compris une saga qui traverse plusieurs générations ! La chasse commence, avec la créature la plus terrifiante qui hante l'espace... là où nul ne vous entendra hurler ! Après avoir exploré l'univers Marvel (avec des albums sur Wolverine, Elektra, Deadpool ou encore les Marvel Zombies) et la galaxie Star Wars (avec Dark Vador et bientôt Dark Maul), la saga Alien rejoint à son tour notre collection d'anthologies grand format en noir, blanc et rouge ! Et puisque le sang acide des xénormorphes est vert, les dessinateurs auront l'occasion d'ajouter une nouvelle couleur à leur palette !