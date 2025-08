Le Froid du Métal, le Poids du Rosaire

Maxime Roque signe ici son premier roman noir, une oeuvre brutale et mystique. Il n'écrit pas : il creuse à travers une prose tranchante. Une plongée sans oxygène dans l'âme de Salvy Minotti, exilé et déchiré entre mémoire et violence. Dans les ombres de Marseille des années 1960 et les vestiges psychiques d'Alger, laissez-vous emporter par la violence et l'intensité de son existence. Explorez la mémoire des hommes brisés, les destins fêlés par la guerre, l'exil et la famiglia... Entrez, ou restez loin. Mais sachez : ici, la sortie n'existe plus.