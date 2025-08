Danger au musée

Elvis et Lalie sont deux enfants comme les autres... ou presque ! Depuis qu'ils ont été exposés à la foudre, à chaque orage ils sont dotés de pouvoirs extraordinaires. Alors qu'ils se rendent avec leur classe au nouveau Musée d'art contemporain pour participer à l'atelier " Peins à la manière de... " , le comportement bizarre d'un visiteur attire leur attention. Prépare-t-il un mauvais coup ? Ca tombe bien, l'orage a éclaté peu avant et ils ont acquis de nouveaux pouvoirs. Elvis devine l'avenir de la personne qu'il touche et Lalie crée avec ses mains des remparts aussi invisibles que protecteurs. Ces pouvoirs vont leur être très utiles...