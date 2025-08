Tu es Yuji ; un jeune japonais. Tu as été sélectionné pour participer à une épreuve à Tokyo qui permettra de désigner le fan ultime de ton manga préféré. Tu fais la connaissance de Sakura, une de tes concurrentes. Elle vient de Tokyo, elle pourrait être une alliée utile. Mais, très vite, tu t'aperçois que les autres concurrents sont sans pitié et que le temps t'est compté. A toi de mener l'enquête et de prendre les bonnes décisions pour remporter le jeu de piste.