Entrez dans le monde magique et fantaisiste des maisons de poupée ! Prenez plaisir à colorier et à explorer plus de 20 maisons, pièces et boutiques uniques, toutes remplies de meubles, d'accessoires et d'habitants délicatement détaillés. Evadez-vous dans ce monde enchanté foisonnant de détails charmants et de scènes nostalgiques ! Coloriez et créez à votre guise !