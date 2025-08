Cette enquête sur la littérature de la Partition de l'Inde (1947) interroge les effets de cet événement de l'histoire de l'Inde et de l'Asie du Sud. S'appuyant sur des nouvelles, romans et poèmes comme autant de "témoignages paradoxaux" , elle interroge le dialogue fécond entre la littérature et l'histoire pour rendre compte des violences et des déplacements de masse.