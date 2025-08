Quand la découverte des plaisirs de la chair devient une matière à part entière sur les bancs de l'école... Convoqués pour un mystérieux " cours spécial " en éducation sexuelle, trois étudiants se retrouvent plongés malgré eux dans une expérience aussi inattendue que délicieuse : enseigner les plaisirs de la chair aux plus belles filles du campus ! De premières fois timides aux ébats effrénés, leur quotidien scolaire bascule dans un tourbillon charnel où amour, rivalité et volupté s'entrelacent au rythme des battements de coeur. Entre compétitions sensuelles et déclarations effervescentes, chaque leçon devient un prétexte à laisser exploser les désirs enfouis. Sweethearts offre un condensé de ce que Gunma Kisaragi maîtrise le mieux : capturer la fougue et l'innocence des premières découvertes amoureuses, et les transcender dans des récits sensuels mais lumineux. Chaque chapitre alterne entre douceur, espièglerie et érotisme intense, porté par des héroïnes aussi attachantes que séduisantes. Le dynamisme du trait, les scènes de groupe parfaitement orchestrées et l'alchimie palpable entre les personnages font de ce recueil une ode au harem romantique et joyeux. Un hymne grisant à la fougue de la jeunesse, sublimé par un trait dynamique et une maîtrise redoutable des scènes harem. Destiné avant tout aux amateurs de récits légers, où plaisir rime avec tendresse et espièglerie, Sweethearts séduira autant les fans fidèles de Kisaragi que les lecteurs en quête de volupté sans lourdeur ni noirceur.