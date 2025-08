Kingdom Tome 75

Après avoir essuyé deux défaites cuisantes, l'Etat de Qin tente de se redresser grâce aux vastes réformes engagées par Shôheikun. Un recensement de l'ensemble de la population permet une nouvelle et importante levée de troupes. Tout en bloquant l'envoi potentiel de renforts de la part des Etats voisins de Zhao et de Wei, les armées de Qin lancent une grande offensive contre Han et parviennent à s'emparer de la cité de Nanyô sans coup férir. Après six mois passés à entraîner les troupes en vue de la bataille décisive pour Shintei, la capitale de Han, l'heure est venue pour les généraux de Qin, de reprendre le combat...