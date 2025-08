Des mini-fiches de cours largement illustrées avec toutes les connaissances et définitions des 10 modules de formation du DEAP constituant les 5 blocs de compétences : Bloc 1 - Accompagnement et soins de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale Bloc 2 - Evaluation de l'état clinique et mise en oeuvre de soins adaptés en collaboration Bloc 3 - Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants Bloc 4 - Entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en tenant compte du lieu et des situations d'intervention Bloc 5 - Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins, à la qualité/gestion des risques > Un cahier de 16 pages, rédigé par un auteur spécialisé en gestion des risques associés aux soins hospitaliers, qui reprend l'ensemble des précautions standards d'hygiène à appliquer en milieu de soin.