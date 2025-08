Maman a une boîte spéciale, mais je ne l'ai jamais vue. Lourde ou légère, ronde ou carrée, à quoi peut-elle bien ressembler ? A l'intérieur elle y range ses trésors. Elle contient des rires, des larmes, des souvenirs précieux, des amis, des animaux... et tellement plus encore. Un album tendre et poétique qui explore avec délicatesse le coeur et les émotions.