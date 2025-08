Spidey et ses amis extraordinaires Les Petits Héros

Un très grand album tout-carton pour chercher et trouver ses héros préférés ! - 9 scènes de cherche et trouve, qui fourmillent de détails pour débusquer les personnages, mais aussi de nombreux éléments cachés dans les décors ! - Des pages pensées pour avoir un niveau de difficulté adapté aux tout-petits ; - Des illustrations avec, sur chaque scène, un encadré avec une miniature de l'élément caché pour guider l'enfant dans sa recherche ; - Plus de 100 éléments à retrouver ! Dès 2 ans.