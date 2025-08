Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire de Captain America, America VS Hydra. Dès 2 ans. L'histoire : Steve Rogers, plus connu sous le nom de Captain America, partage désormais son titre avec Sam Wilson, anciennement Falcon. Ensemble, ils vont devoir s'occuper d'une nouvelle mission. En effet, le baron Zemo, membre d'Hydra, a infiltré la base du S. H. I. E. L. D. ! Nos deux héros arriveront-t-il à arrêter la terrible organisation Hydra ?