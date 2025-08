L'histoire du film Le Roi Lion à lire et à écouter avec un CD, et un QR Code ! - Un très bel album grand format, idéal comme cadeau pour tous les fans de Simba. - Une jolie découpe en couverture pour apporter du relief à cette histoire haute en couleurs. - Une immersion complète dans le film grâce à la version audio qui accompagne les pages : un CD et un QR code sont présents dans le livre. - Plus de dix minutes d'écoute avec des dialogues et un narrateur qui indique quand tourner la page et suivre le récit. Dès 4 ans. L'histoire : Le roi Mufasa règne avec sagesse sur la Terre des Lions, où tous les animaux vivent en paix. Un jour, c'est son jeune fils Simba qui lui succédera. Mais le frère du roi, Scar, est jaloux. Avec l'aide des hyènes, il organise un terrible complot pour s'emparer du trône...