Un livre au format poche de 256 pages contenant une quarantaine d'énigmes scientifiques à résoudre à travers les aventures de Marty, un garçon fan de sciences, et sa super chienne inventrice Doc. Tous deux ont été choisis pour embarquer à bord d'une fusée à destination d'une station spatiale car un astéroïde se dirige vers la Terre. Les deux héros devront utiliser toutes leurs compétences pour déjouer des pièges dangereux et pour mener à bien leur mission : faire changer de trajectoire l'astéroïde et sauver la planète. Une aventure au rythme rapide avec bandes-dessinées, narration loufoque et énigmes scientifiques intégrées à l'histoire.