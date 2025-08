L'histoire complète du film à lire et à écouter avec un CD et un QR Code ! - Un petit album illustré de 48 pages pour découvrir les aventures de Mulan. - Un livre accompagné de la version audio pour plonger au coeur de l'histoire. - Une immersion complète grâce à des effets sonores et des dialogues originaux. Dès 3 ans. L'histoire : Mulan est une jeune fille courageuse et indépendante qui cherche à préserver l'honneur de sa famille. Ainsi, quand la Chine est envahie par les Huns et que tous les hommes de l'Empire sont appelés à se battre, elle décide de prendre la place de son père, blessé. Accompagnée du dragon Mushu et du criquet Cri-Kee, elle fera tout pour cacher son identité et aider à sauver son pays du terrible envahisseur...