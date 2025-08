Les plus belles prières à Marie

Reine des Anges, Mère de Jésus et des hommes, Médiatrice de toutes grâces, nous avons toutes les raisons de nous confier à Marie et à son intercession. Depuis les débuts de l'Eglise, innombrables sont les prières qui lui sont adressées. Cédric Chanot, diacre, vous propose une sélection parmi les plus belles de l'héritage chrétien. Dans cet ouvrage, vous trouverez des prières pour les différentes mémoires, fêtes et solennités mariales tout au long de l'année liturgique, comme les indispensables issues de la tradition, dont un guide pour prier le chapelet. Ce recueil vous fera également découvrir les prières des multitudes d'auteurs qui ont traversé les âges. Vous avez entre les mains un outil précieux pour accéder au trésor de l'Eglise et prier Marie en toutes circonstances. Cédric Chanot est diacre dans le diocèse de Nancy. Il est le coordinateur de la revue Parole et Prière et auteur de nombreux ouvrages de prière ou thématiques rassemblant des textes du pape François.