Hommage à la case créole Bien plus qu'une maison, la case créole est un symbole de liberté et d'identité. Elle raconte l'histoire d'un peuple debout, fier, libre. A travers des images vibrantes et authentiques, ce livre célèbre ces cases en voie de disparition, témoins précieux d'une mémoire qu'il faut préserver. Quand les cases auront disparu... qui se souviendra de nous ? "En case an mwen" : chez soi, tout simplement.