Oui, les jeunes ont un avenir !

Depuis vingt ans, Michel Lerond publie sur son blog des chroniques d'opinion portant sur l'environnement, le développement soutenable et les enjeux sociétaux. Ce nouvel ouvrage rassemble 180 textes parus entre 2016 et 2025, classés selon trois axes : ce qui pose encore problème, les avancées réalisées, et les actions à mener. A travers ces réflexions accessibles et engagées, l'auteur ouvre des pistes pour penser autrement notre rapport à la nature et à la société. Le fil conducteur de ce recueil est l'avenir de la jeunesse, considérée comme un levier essentiel face aux défis collectifs.