L'ouvrage essentiel pour comprendre le droit des biens. Ce manuel a pour objet le droit civil des biens, c'est-à-dire des biens des personnes privées envisagés en eux-mêmes et dans les rapports de droit privé. Cette matière constitue l'une des branches maîtresses du droit civil du patrimoine, l'autre étant le droit des obligations qui est traditionnellement étudié dans les universités en deuxième année. Alors que le droit des obligations porte sur les droits personnels, le droit des biens est celui des droits réels (du moins dans une première approche). Sans doute la notion de "biens" , prise dans un sens large, peut-elle en venir à recouvrir toutes sortes de droits patrimoniaux, y compris en particulier les créances, face active des obligations. Mais ce manuel porte sur les biens tels que les envisage le Code civil, de façon plus étroite, dans son livre deuxième intitulé précisément "Des biens et des différentes modifications de la propriété" , et qui comprend dans des titres successifs les règles traitant "De la distinction des biens" , "De la propriété" , "De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation" , et "Des servitudes ou services fonciers" , qui constituent les droits réels principaux. 1/ Ouvrage rédigé par un auteur de renom 1/ Il contient de multiples exemples tirés de la réalité, des croquis, ainsi que de nombreux extraits de décisions de justice 2/ Des encadrés permettent d'aller plus loin en traitant certains sujets de manière plus approfondie