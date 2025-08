Les études présentes dans cet ouvrage s'interrogent sur l'oeuvre théâtrale d'Alphonse Daudet, un peu oubliée aujourd'hui, composée d'adaptations romanesques et de créations remarquables. Romancier, conteur et chroniqueur, l'auteur des Lettres de mon moulin a beaucoup écrit pour le théâtre et surtout sur le théâtre.