Mathématiques CE1

Cette méthode d'apprentissage en 3 étapes permettra à votre enfant de réussir plus facilement à comprendre les mathématiques : - Je manipule : la manipulation du matériel favorise la compréhension des concepts mathématiques. - Je comprends : la verbalisation permet de mieux retenir les leçons. - Je m'entraine : l'entrainement ancre les compétences grâce à des exercices progressifs. Grâce à ce cahier, conforme au programme scolaire, votre enfant va être capable de : - Dénombrer, additionner, soustraire, multiplier - Utiliser les fractions - Reconnaitre, décrire et nommer des formes géométriques - Mesurer et comparer des grandeurs - Résoudre des problèmes Le cahier comporte tout le matériel nécessaire à la réalisation des activités ainsi que les corrigés des exercices.