The Saint whose Engagement was Broken Tome 6 . Edition limitée

Déterminée à faire arrêter tous ceux qui avaient trahi sa soeur, Mia profite que les nobles et la royauté soient rassemblés pour exposer les crimes du prince Julius. La situation politique se calme et le pays se prépare au rapprochement de l'Enfer, mais les hordes de démons sont nombreuses et la situation devient critique. Mia se bat au péril de sa vie pour accomplir son devoir de Sainte, mais elle approche de ses limites... En parallèle, après l'échec de l'extension du Grand Cercle Magique Purificateur, Philia se précipite à cheval vers son pays natal avec un seul espoir... " Je te sauverai à tout prix. Je suis ta grande soeur ! " Le lien qui unit les deux soeurs leur permettra-t-il de triompher face au destin ? ! L'histoire de la Sainte au visage figé vendue à un pays où elle attend le miracle qui lui redonnera le sourire !