Monster & Ghost

Conditionné par son passé, Aya a donné un coup de couteau à Tsubaki. Malgré la gravité de sa blessure, Tsubaki se met tout de suite à la recherche de Kabuto qui avait disparu. Avant la tragique mort de Kabuto, on apprend qu'il était très proche de sa mère. Certains détails encore inconnus de son passé refont surface et nous permettent de mieux le comprendre. Tsubaki et Kabuto sont attirés l'un par l'autre sans même avoir besoin de se parler. Même si la dure réalité de ne pas pouvoir se toucher les font souffrir, le " rituel de purification " saugrenu proposé par Ibitsu va les délivrer un peu de leur souffrance... Voici l'histoire d'un lycéen solitaire à la réputation de monstre et d'un fantôme excessivement beau rongé par un amour des plus purs.