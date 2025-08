Dans Seule, je suis née, Marie-France Kleb retrace sa jeunesse, de la Guinée coloniale à la France, jusqu'à son départ pour la Chine, en pleine Révolution culturelle. Elle revient ainsi sur son histoire familiale troublée, les exils et déchirements successifs, les déménagements qui ont rythmé une enfance en perpétuel mouvement. A Paris, elle découvre l'amour, mais aussi les injonctions faites aux femmes, les premières expériences professionnelles et le poids des normes sociales. Entre désir de liberté et quête de stabilité, le récit explore avec finesse le thème du passage à l'âge adulte, dans une France en pleine transformation. A travers son parcours singulier, c'est donc aussi le portrait d'une époque fascinante qui se dessine, entre le conservatisme rigide de l'après-guerre et l'éveil d'aspirations nouvelles. Le récit sincère et intéressant d'une existence en mouvement dans l'Histoire.