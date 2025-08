Une pochette contenant tout le matériel pour réaliser 4 tableaux d'animaux : un paon, un éléphant, des singes et un tigre. A l'aide d'un pas-à-pas, l'enfant compose ses tableaux autocollants en y déposant 700 sequins troués en volume de 4 couleurs différentes. Avec du pantone et du fer à dorer sur la pochette et du pantone sur les tableaux.