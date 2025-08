Fatalis a confié une nouvelle mission à Spider-Man (! !! ) et lui a offert huit vies supplémentaires. C'est généreux ! Mais seront-elles suffisantes pour mener à bien cette tâche ?? En parallèle, le même Fatalis défie les Avengers. Spider-Boy et Daredevil s'opposent à Spider-Girl et Bullseye, tandis que Thor se retrouve à un carrefour crucial de son destin. L'événement du mois : l'arrivée de Joe Kelly et Ed McGuinness, le duo emblématique de la première série régulière Deadpool, sur Amazing Spider-Man. Kelly va s'installer durablement dans la série ! Et sinon, les prémices du Règne de Fatalis se profilent, un arc qui marquera toute l'année à venir.