Les Ultimates font le deuil de l'un des leurs et doivent prendre un nouveau départ. Killmonger et Tornade partent en mission et découvrent un nouvel acteur du conflit opposant le Wakanda à Khonsou et Râ. Le conflit entre les jeunes mutantes et la secte des Enfants de l'Atome passe à la vitesse supérieure. Et Spider-Man fête Noël en famille, mais pas à l'abri du danger ! LE méga-hit Marvel de l'année n'en finit pas de faire monter la pression ! La première année de l'univers Ultimate se termine avec une série de bouleversements et de surprises. Les lecteurs ont réservé un véritable triomphe à ce nouvel univers et il est encore temps de rejoindre cette aventure exceptionnelle !!