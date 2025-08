Colossus et Wolverine (Laura Kinney) rejoignent les rangs de X-Force. Quelle bonne nouvelle ! Mais si l'un d'eux cachait un secret capable de briser l'équipe ? Pendant ce temps, Kid Omega fait son grand retour... mais où était-il passé ? Les sombres machinations du Fauve sont enfin révélées, et alors que le destin des mutants de Krakoa vacille, X-Force doit faire face à des choix cruciaux ! Dernier tome des aventures de X-Force sous l'ère House of X ! Confrontée à un Fauve maléfique, l'équipe est poussée dans ses derniers retranchements. Un final intense pour l'une des plus belles surprises de cette période mutante haute en couleurs !