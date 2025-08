Petits contes du vent léger

Du linge révolté, des poussins effarouchés, des soeurettes au pays des fontaines cristallines ou encore le Noël champêtre d'un petit garçon au coeur meurtri... Ces six contes joyeux mettent en scène des héros pour le moins... hors du commun ! Facétieux et étonnants, ils égayent et illuminent avec douceur et humour notre quotidien. Un voyage au pays des rêves, où de merveilleuses surprises attendent nos personnages atypiques, plongés au coeur d'univers plus éblouissants les uns que les autres. Magie, poésie, tendresse et légèreté sont ici au rendez-vous. Porteurs de messages essentiels pour grandir et s'amuser, ces histoires à lire ou à raconter se partagent sans modération, pour les petits comme pour les grands !